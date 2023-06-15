Anadolu Efes final kapısını araladı

Türkiey Sigorta Basketbol Süper Ligi play- off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka ile karşılaştı.

Anadolu Efes final kapısını araladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında evinde Pınar Karşıyaka'yı konuk eden Anadolu Efes, karşılaşmayı 85-68 kazanarak seride 2-0 öne geçti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Mehmet Karabilecen xx, Ali Şakacı xx

A. Efes: Shane Larkin xxx 18, Doğuş Balbay x, Elijah Bryant xxx 23, Erten Gazi x 3, Will Clyburn xx 5, Furkan Haltalı x 2, Mehmet Efe Demirel x, Egehan Arna x, Buğrahan Tuncer x, Tibor Pleiss xx 4, Vasilije Micic xx 10, Amath M’Baye xxx 20

Başantrenör: Ergin Ataman

Pınar Karşıyaka: Errick McCollum xx 16, Ali Efe Barış x, Berkan Durmaz x, Thomas Akyazılı xx 6, Deniz Kılıçlı x, Efe Ergi Tırpancı x, Mindaugas Kuzminskas xx 11, Braian Angola xx 5, Angel Delgado xx 5, Vittorio Brown xx 16, Mert Celep x, Kenan Sipahi xx 9

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1. Periyot: 21-16 (A. Efes lehine)
Devre: 43-35 (A. Efes lehine)
3. Periyot: 58-54 (A. Efes lehine)

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