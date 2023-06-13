Anadolu Efes final serisinde öne geçti. Karşıyaka'yı devirdi

Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi ilk maçında karşılaştı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 82-78 kazanan Anadolu Efes, seride 1-0 öne geçti.
Ev sahibi Anadolu Efes, ilk periyoda 23-14 önde girdi.
İkinci periyotta da üstünlüğünü devam ettiren Efes, durumu 43-29'a getirdi.
Üçüncü periyotta toparlanan konuk ekip Pınar Karşıyaka, farkı azalttı. Üçüncü periyot, 62-56, Anadolu Efes'in üstünlüğüyle sonuçlandı.
Kıran kırana geçen son periyotta maç iki takım arasında gidip gelirken, karşılaşmayı Anadolu Efes 82-78 kazandı.