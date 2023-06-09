Anadolu Efes finalde!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 87-78 yenerek seride 3-1 öne geçti ve play-off'ta finale yükseldi.

Anadolu Efes finalde!

İlk maçta deplasmanda 42 sayıyla kaybettiği Fenerbahçe Beko'yu dördüncü maç sonunda 3-1 ile saf dışı bırakan Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde finale çıktı.

Sinan Erdem'de oynanan karşılaşmaya Scottie Wilbekin’in üçlükleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 20-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Elijah Bryant'ın oyuna ağırlığını koymasıyla Anadolu Efes geriden gelerek devre arasına 45-41 önde girdi.

Sarı-lacivertlilerde Motley'in pota altı etkinliğine geçiş hücumlarıyla cevap veren Anadolu Efes, üçüncü çeyrekte farkı korudu ve son bölüme Ergin Ataman'ın öğrencilerinin 65-61 üstünlüğüyle geçildi. Melih Mahmutoğlu'nun son çeyrekteki çabası sarı-lacivertlilere yetmedi ve Anadolu Efes maçı 87-78, seriyi de 3-1 kazanarak final biletini aldı.

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