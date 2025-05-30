Anadolu Efes galibiyetle başladı

Anadolu Efes ile Mersin Spor, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 92-71 kazanan Anadolu Efes serilerde 1-0 öne geçti.

İlk çeyreği 28-20 ile önde kapatan Anadolu Efes 51-33 ile soyunma odasına da üstün gitti.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, 3. çeyreği 76-54 önde kapattığı maçı 92-71 kazandı.

Bu sonuçla Anadolu Efes- play-off çeyrek finalinde Mersin Spor karşısında serilerde 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada 36 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle oynanayan Anadolu Efes’te Daniel Oturu maçın en skorer ismi oldu.