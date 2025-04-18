Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun maçları ertelendi

Kaynak: AA
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun maçları ertelendi

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında oynayacakları maçlar, THY Avrupa Ligi play-off'ları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko ve Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes müsabakalarının tehir edildiği bildirildi.

AVRUPA SAHNESİ

THY Avrupa Ligi play-off'larında Anadolu Efes, son şampiyon Panathinaikos AKTOR ile mücadele edecek. Fenerbahçe Beko ise Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe, 3 galibiyete ulaşacak takımların Dörtlü Final bileti alacağı play-off serisinde ilk 2 maçlarını 22 ve 24 Nisan'da oynayacak.

Son Haberler
Samsunspor'da Marc Bola takımla çalıştı
Samsunspor'da Marc Bola takımla çalıştı
Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında tutuklamalar!
Beşiktaş Belediyesi soruşturmasında tutuklamalar!
2025 TUS sonuçları açıklandı. Binlerce tıp mezunu heyecanla bekliyordu
2025 TUS sonuçları açıklandı. Binlerce tıp mezunu heyecanla bekliyordu
Milli atıcılar Yavuz İlnam ve Rümeysa Pelin Kaya şampiyon oldu
Milli atıcılar Yavuz İlnam ve Rümeysa Pelin Kaya şampiyon oldu
Afgan göçmenlere Pakistan’dan 30 Nisan uyarısı! 80 binden fazla sınır dışı...
Afgan göçmenlere Pakistan’dan 30 Nisan uyarısı!