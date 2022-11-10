﻿Anadolu Efes Real Madrid'e direnemedi

Avrupa'daki temsilcimiz Efes Pilsen, THY Avrupa Ligi'nin 7 maçında İspanya'nın Real Madrid takımına 95-85 yenildi.

Temsilcimiz ilk yarıyı da 54-43 mağlup kapattı.

Anadolu Efes, 7. maçında 5. yenilgisini alırken deplasmanda ise 3. maçını da kaybetmiş oldu. Bu sezon 7. maçında 4. galibiyetini alan Real Madrid ise iç sahadaki 4. maçında da 2. galibiyetini elde etti.