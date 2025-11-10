Anadolu Efes'ten yıldız oyuncu PJ Dozier ile ilgili sakatlık açıklaması geldi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş Gain'e ile oynanan maçta sakatlanan PJ Dozier'in 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş GAİN maçında sakatlanan PJ Dozier'nin sağ uyluğunun arkasında ikinci derece yırtık tespit edilmiş olup tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir." denildi.