Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Karşıyaka ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı.

Ligde 1 galibiyeti bulunan İzmir temsilcisi, Anadolu Efes karşısında ilk çeyreği 34-25 önde kapatarak mücadeleye hızlı başlayan taraf oldu.

Anadolu Efes ikinci çeyrekte maçı dengelese de Karşıyaka ilk yarıyı 50-47 önde kapattı.

Buna rağmen konuk ekip ikinci yarıda sazı eline alarak mücadeleye ağırlığını koydu ve 101-87'lik skorla 4'te 4 yaparak galibiyet serisini sürdürdü.

Karşıyaka'da Justin Alston 22 sayıyla sahanın en skorer oyuncusu olurken Anadolu Efes'in milli yıldızı Shane Larkin 21 sayılık performansıyla galibiyette büyük rol oynadı.

Önümüzdeki hafta Karşıyaka Galatasaray'a konuk olacak. Anadolu Efes ise önce EuroLeague'te Fenerbahçe Beko'u ağırlayacak ardından da ligde Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.