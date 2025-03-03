Anadolu Efes-Maccabi Playtika maçının nerede oynanacağı belli oldu

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı konuk edeceği karşılaşmayla ilgili bir duyuru yayınladı.
THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Anadolu Efes ile İsrail ekibi Maccabi Playtika'nın karşı karşıya geleceği maçın oynanacağı yer belli oldu. Anadolu Efes, mücaledenin Letonya'da oynanacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Maccabi Playtika ile 28 Mart Cuma günü yapacakları maçın güvenlik tedbirleri doğrultusunda aynı gün Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan Xiaomi Arena In Riga'da TSİ 20.30'da oynanacağı aktarıldı.