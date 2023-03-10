Anadolu Efes evinde kayıp

Turkish Airlines EuroLeague’de 28. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes çift maç haftasının ikinci ayağında Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı.

Anadolu Efes, mücadeleyi 64-86 kaybetti.

Bu sonuçla Maccabi Tel Aviv 15. galibiyetini alırken çift maç haftasını 2’de 0 ile kapatan Anadolu Efes ise 14. yenilgisini yaşadı.

Anadolu Efes‘te Will Clyburn 12 sayı – 8 ribaund, Elijah Bryant 11 sayı – 6 ribaund, Bryant Dunston 8, Amath M’Baye 7, Rodrigue Beaubois 6 ve Shane Larkin de 5 sayıyla oynadı.

Maccabi Tel Aviv’de Wade Baldwin 23 sayı – 4 asist ile oynarken Jarell Martin 13 sayı – 3 ribaund, Lorenzo Brown 11 sayı – 8 asist, Josh Nebo 10 ve Darrun Hilliard da 8 sayıyla maçı tamamladı.