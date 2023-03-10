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Anadolu Efes evinde kayıp

EuroLeague'de Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 22:23
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Anadolu Efes Maccabi Tel Aviv'e kaybetti

Anadolu Efes evinde kayıp
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Turkish Airlines EuroLeague’de 28. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes çift maç haftasının ikinci ayağında Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. 

Anadolu Efes, mücadeleyi 64-86 kaybetti.

Bu sonuçla  Maccabi Tel Aviv 15. galibiyetini alırken çift maç haftasını 2’de 0 ile kapatan Anadolu Efes ise 14. yenilgisini yaşadı.

Anadolu Efes‘te Will Clyburn 12 sayı – 8 ribaund, Elijah Bryant 11 sayı – 6 ribaund, Bryant Dunston 8, Amath M’Baye 7, Rodrigue Beaubois 6 ve Shane Larkin de 5 sayıyla oynadı.

Maccabi Tel Aviv’de Wade Baldwin 23  sayı – 4 asist ile oynarken Jarell Martin 13 sayı – 3 ribaund, Lorenzo Brown 11 sayı – 8 asist, Josh Nebo 10 ve Darrun Hilliard da 8 sayıyla maçı tamamladı.

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