Anadolu Efes, Mersin'den çıktı: İlk yarı finalist

Mersin Spor ile Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Servet Tazegül Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 84-81 kazanan Anadolu Efes yarı finale yükseldi.

Karşılaşmada ilk çeyreği Anadolu Efes, 25-18 önde kapattı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, devreye 52-38 önde gitti.

Üçüncü periyotta oyuna ağırlığını koyan ev sahip ekip farkı 5 sayıya kadar indirdi ve son çeyreğe 66-61 Anadolu Efes’in üstünlüğü ile gidildi.

Çekişmeli geçen son periyotta Anadolu Efes zorlansa da maçı 84-81 kazanarak yarı finale yükseldi.

Anadolu Efes yarı finalde Beşiktaş Fibabanka-Galatasaray eşleşmesinin kazananı ile rakip olacak.