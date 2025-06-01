Anadolu Efes, Mersin'den çıktı: İlk yarı finalist

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Anadolu Efes, Mersin'den çıktı: İlk yarı finalist

Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Mersin deplasmanında 84-81 kazanarak seriyi 2-0 getirdi ve yarı finale yükselen ilk takım oldu. İstanbul ekibi finale çıkmak için Beşiktaş - Galatasaray serisinin galibi ile oynayacak.

Mersin Spor ile Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Servet Tazegül Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 84-81 kazanan Anadolu Efes yarı finale yükseldi.

Karşılaşmada ilk çeyreği Anadolu Efes, 25-18 önde kapattı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, devreye 52-38 önde gitti.

Üçüncü periyotta oyuna ağırlığını koyan ev sahip ekip farkı 5 sayıya kadar indirdi ve son çeyreğe 66-61 Anadolu Efes’in üstünlüğü ile gidildi.

Çekişmeli geçen son periyotta Anadolu Efes zorlansa da maçı 84-81 kazanarak yarı finale yükseldi.

Anadolu Efes yarı finalde Beşiktaş Fibabanka-Galatasaray eşleşmesinin kazananı ile rakip olacak.

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