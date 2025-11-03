Anadolu Efes'in Fransız oyuncusu Rodrigue Beaubois ameliyat edildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beaubois'in sol dirseğindeki iltihaplanma nedeniyle operasyon geçirdiği aktarıldı.
Oyuncunun 2 hafta forma giyemeyeceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.
"İkinci Kaptanımız Rodrigue Beaubois, sol dirseğinde meydana gelen ilhitaplanma sebebiyle Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından ameliyat edildi ve ilhitaplanan bölge temizlendi. Ameliyatın başarılı geçtiğini ifade eden Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti."