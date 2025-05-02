Anadolu Efes, Panathinaikos'u yendi umutlarını son maça taşıdı

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u 85-82 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, seride durumu 2-2'ye getirdi. Üç galibiyete ulaşacak takımın dörtlü final bileti alacağı serinin 5. ve son maçı, 6 Mayıs Salı günü OAKA'da oynanacak.

ANADOLU EFES 85 PANATHINAIKOS 82

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Juan Carlos Garcia (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya)

Anadolu Efes: Thompson 9, Larkin 9, Erkan Yılmaz 6, Ercan Osmani 14, Poirier 3, Bryant 19, Dozier 4, Nwora, Smits 15, Doğuş Özdemiroğlu, Oturu 6, Willis

Panathinaikos AKTOR: Grant 3, Nunn 12, Cedi Osman 22, Mitoglou 7, Gabriel, Hernangomez 15, Ömer Faruk Yurtseven 9, Sloukas 14, Brown

1. Periyot: 21-18

Devre: 38-33

3. Periyot: 60-59

Beş faulle çıkanlar: 34.02 Poirier (Anadolu Efes), 39.44 Mitoglou (Panathinaikos)