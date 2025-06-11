Anadolu Efes, PJ Dozier ile sözleşme yeniledi

Anadolu Efes, gelecek sezonun kadro çalışmalarına devam ediyor. Efes, bu sezon takımda başarılı bir performans sergileyen ABD’li 28 yaşındaki gard oyuncusu PJ Dozier ile 2 yıl sözleşme uzattığını duyurdu.

Anadolu Efes’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2024-25 sezonu ortasında takımımıza katılan PJ Dozier ile sözleşme uzattık. Başarılı oyuncumuz iki sezon daha formamızı giyecek.

PJ Dozier, bu sezon Euroleague’de 18 karşılaşmada 18:27 dakika ortalama süre alarak maç başına 8,3 sayı, 2,2 ribaunt ve 2,9 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Başarılı oyuncumuz, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise halen 16 karşılaşmada 19:46 dakika ortalama süre ile maç başına 7,7 sayı, 3,4 ribaunt ve 4,0 asist ortalamalarına sahip.”