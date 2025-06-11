Anadolu Efes, PJ Dozier ile sözleşme yeniledi

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Anadolu Efes, PJ Dozier ile sözleşme yeniledi

Final Four’da finale çıkma mücadelesi veren Anadolu Efes, iç transfer de PJ Dozier ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Anadolu Efes, gelecek sezonun kadro çalışmalarına devam ediyor. Efes, bu sezon takımda başarılı bir performans sergileyen ABD’li 28 yaşındaki gard oyuncusu PJ Dozier ile 2 yıl sözleşme uzattığını duyurdu.

Anadolu Efes’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2024-25 sezonu ortasında takımımıza katılan PJ Dozier ile sözleşme uzattık. Başarılı oyuncumuz iki sezon daha formamızı giyecek.

PJ Dozier, bu sezon Euroleague’de 18 karşılaşmada 18:27 dakika ortalama süre alarak maç başına 8,3 sayı, 2,2 ribaunt ve 2,9 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Başarılı oyuncumuz, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise halen 16 karşılaşmada 19:46 dakika ortalama süre ile maç başına 7,7 sayı, 3,4 ribaunt ve 4,0 asist ortalamalarına sahip.”

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