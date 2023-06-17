Anadolu Efes şampiyon!

Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı play-off finalinin 3. maçında 83-74'lük skorla mağlup ederek seride durumu 3-0'a getirdi ve 16. kez şampiyonluğunu ilan etti.

Anadolu Efes şampiyon!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, 16. şampiyonluğunu elde etmek için İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya geliyor.

Bu maçtan önce seride 2-0 önde bulunan Anadolu Efes, 83-74'lük skorla maçı kazandı ve Basketbol Süper Ligi'nde 16. kez şampiyonluğuna ulaştı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Serkan Emlek, Mehmet Şahin, Can Mavisu

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 7, McCollum 18, Angola 6, Vitto Brown 21, Delgado 6, Jaylon Brown 13, Berkan Durmaz 2, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 1, Mert Celep

Anadolu Efes: Larkin 15, Micic 29, Bryant 4, M'Baye 10, Pleiss 8, Beaubois 11, Furkan Haltalı 6, Egehan Arna, Doğuş Balbay

1. periyot: 27-28

Devre: 46-48

3. periyot: 63-64

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