Anadolu Efes şampiyon!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, 16. şampiyonluğunu elde etmek için İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya geliyor.
Bu maçtan önce seride 2-0 önde bulunan Anadolu Efes, 83-74'lük skorla maçı kazandı ve Basketbol Süper Ligi'nde 16. kez şampiyonluğuna ulaştı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Serkan Emlek, Mehmet Şahin, Can Mavisu
Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 7, McCollum 18, Angola 6, Vitto Brown 21, Delgado 6, Jaylon Brown 13, Berkan Durmaz 2, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 1, Mert Celep
Anadolu Efes: Larkin 15, Micic 29, Bryant 4, M'Baye 10, Pleiss 8, Beaubois 11, Furkan Haltalı 6, Egehan Arna, Doğuş Balbay
1. periyot: 27-28
Devre: 46-48
3. periyot: 63-64