Anadolu Efes, EuroLeague'de Fenerbahçe'ye karşı Türk derbisini kaybetmesinin ardından Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk oldu.

Dördüncü çeyreğe kadar kafa kafaya giden mücadelede Trabzonspor önemli bir direnç gösterse de Anadolu Efes maça son bölümde ağırlığını koyarak sahadan 81-74'lük galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor Marquis Reed 23 sayıyla sahanın en skorer oyuncusu olurken Anadolu Efes'te milli oyuncu Şehmus Hazer 19 sayıyla takımının skor yükünü çekerek galibyette başrol oynadı.

Bu sonuçla ligde Beşiktaş GAIN ile birlikte 5'te 5 yapan iki takımdan biri olan Anadolu Efes galibiyet serisini sürdürdü.