Anadolu Efes transfere doymuyor! 4 yıllık imza

Kaynak: AA
Anadolu Efes transfere doymuyor! 4 yıllık imza

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, sürpriz bir transfer yaptı. İstanbul takımı, Brice Dessert ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Fransız pivot Brice Dessert'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Genç pivot Brice Dessert ile 4 sezonluk sözleşme imzaladık." denildi.

22 yaşındaki basketbolcu, son olarak Fransa'nın Strasbourg takımında forma giydi.

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