Anadolu Efes transfere doymuyor! 4 yıllık imza

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Fransız pivot Brice Dessert'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Genç pivot Brice Dessert ile 4 sezonluk sözleşme imzaladık." denildi.
22 yaşındaki basketbolcu, son olarak Fransa'nın Strasbourg takımında forma giydi.
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