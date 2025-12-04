EuroLeague'in 14. haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Real Madrid'i Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk etti. Tempolu başlayan maçta Real Madrid, Hezonja ile etkili oldu. Anadolu Efes, İspanya temsilcisi karşısında Ercan Osmani ve Cordinier ile boyalı alandan skor üretti ve ilk periyot 17-17 berabere tamamlandı.

İkinci çeyrek, karşılıklı basketlerle başladı. Pota altını etkili kullanan Real Madrid'e Smits'in skorer oyunuyla yanıt veren Anadolu Efes, soyunma odasına 41-37 üstün gitti. İki takımın da dış atışlardan isabet bulduğu ve hücumda yüksek yüzdeyle oynadığı üçüncü çeyreği Real Madrid, 60-59 önde bitirdi. Dördüncü ve son periyot, büyük bir çekişmeye sahne oldu. Başa baş geçen ve skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği bu çeyrekte bitime 5 dakika kala öne geçen Real Madrid 71-69 öne geçti. Kalan bölümde acele atışlar kullanan ve panik yapan Efes farkın 9 sayıya kadar açılmasına engel olamadı. Real Madrid, müsabakayı 81-75 kazandı.

Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, organizasyonda 9. yenilgisini yaşadı. Real Madrid ise 8. galibiyetini elde etti. İspanyol ekibinde Hezonja 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Anadolu Efes'teyse Smits 21, Ercan Osmani 18 sayıyla oynadı.