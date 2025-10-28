Anadolu Efes, Panathinaikos AKTOR karşılaşmasında sakatlanan Georgios Papagiannis hakkında açıklama yaptı.

Sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilen Yunan oyuncunun ameliyat olduğu ve uzun süre forma giyemeyeceği açıklandı.

"8 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK"

Kulüpten yapılan açıklamada, “Panathinaikos AKTOR karşılaşmasında sol diz ön çapraz bağında yaralanma meydana gelen Georgios Papagiannis, bugün ameliyat oldu. Operasyonun başarılı geçtiğini belirten Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağını belirtti.” denildi.

7 MAÇTA FORMA GİYDİ, SEZONU KAPATTI

Bu sezon Anadolu Efes formasıyla 7 maça çıkan Papagiannis, hem EuroLeague’de hem Basketbol Süper Ligi’nde takımın rotasyonunda önemli rol oynuyordu. Yunan pivotun uzun sürecek sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması bekleniyor.

KADRO PLANLAMASINI ETKİLEYECEK

Sezon başında yüksek beklentilerle transfer edilen Georgios Papagiannis’in 8 aylık sakatlığı, Anadolu Efes’in kadro planlamasını doğrudan etkileyecek.