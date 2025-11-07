EuroLeague’in 9. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Olimpia Milano’yu ağırladı.
Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın normal süresi 73-73 tamamlanırken iki uzatma periyodunun ardından Anadolu Efes İtalyan ekibine karşı sahadan 97-93 mağlup ayrıldı.
Anadolu Efes’te PJ Dozier, 34 sayılık etkileyici performansıyla sahanın en skorer oyuncusu oldu.
EuroLeague’de üst üste ikinci mağlubiyetini alan temsilcimiz, 9 maç sonunda 3 galibiyet, 6 yenilgiyle haftayı kapattı.
ANADOLU EFES 93-97 OLIMPIA MILANO
1. Çeyrek: Anadolu Efes 16 - 16 Olimpia Milano
2. Çeyrek: Anadolu Efes 20 - 17 Olimpia Milano
3. Çeyrek: Anadolu Efes 12 - 26 Olimpia Milano
4. Çeyrek: Anadolu Efes 25 - 14 Olimpia Milano
1. Uzatma: Anadolu Efes 11 - 11 Olimpia Milano
2. Uzatma: Anadolu Efes 9 - 13 Olimpia Milano