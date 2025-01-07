Anadolu Efes'in başantrenörü Luca Banchi oldu

Kaynak: DHA
Anadolu Efes'in başantrenörü Luca Banchi oldu

Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes, başantrenörlük görevine Luca Banchi'yi getirdiğini duyurdu.

Kulüp, Banchi ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladığını açıkladı.

MİJATOVİC YARDIMCI ANTRENÖR OLARAK DEVAM EDECEK

Anadolu Efes'in açıklamasında ayrıca, bir süredir başantrenörlük görevini sürdüren Tomislav Mijatovic'in ise kulüpteki görevine yardımcı antrenör olarak devam edeceği belirtildi. Mijatovic, 15 yıldır Anadolu Efes ailesinin bir parçası olarak görev yapıyordu.

Kulüp tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kariyeri boyunca pek çok başarıya imza atan ve Letonya Milli Takımı'nın da başantrenörü olan Luca Banchi ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık! 15 yıldır ailemizin bir parçası olan Tomislav Mijatovic ise Yardımcı Antrenörümüz olarak kulübümüzde yer almayı sürdürecek.

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