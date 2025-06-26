Anadolu Efes'in ilk transferi belli oldu: Eski Fenerbahçeliyi kadroya kattılar

Türkiye Basketbol Ligi'nde bu sezon yarı finalde Beşiktaş Fibabanka'ya elenerek beklentilerin altında kalan Anadolu Efes, önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başladı.
İstanbul ekibi, Bahçeşehir Koleji'nden milli basketbolcu Şehmus Hazer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
ÖZEL | Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'nden Şehmus Hazer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 26, 2025
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko'dan Bahçeşehir Koleji'ne geçen yaşındaki skorer gard, maçta 10.2 skor, 2,3 ribaund, 2,8 asist ortalaması yakalamıştı.