Igor Kokoskov ile yollarını ayıran Anadolu Efes'in yeni başantrenörü Pablo Laso oldu.

İspanyol çalıştırıcıyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı öğrenilirken resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

REAL MADRID'İ AVRUPA ZİRVESİNE TAŞIMIŞTI

EuroLeague’in en deneyimli başantrenörleri arasında yer alan Pablo Laso, 2011-2022 yılları arasında Real Madrid’de uzun soluklu bir dönem geçirdi. İspanyol çalıştırıcı, bu süreçte kulüple birlikte Avrupa basketbolunun zirvesine iki kez çıktı.

58 yaşındaki Laso, 2015 ve 2018 yıllarında EuroLeague şampiyonluğu yaşarken her iki sezonda da “Yılın Başantrenörü” ödülüne layık görüldü. Real Madrid kariyeri boyunca lig ve kupa başarılarıyla da öne çıkan Laso, 5 kez İspanya Ligi, 6 kez ise İspanya Kupası şampiyonluğu kazandı.

Başarılı Madrid döneminin ardından Bayern Münih’in başına geçen deneyimli koç, Almanya’da bir sezon görev yaptı. Laso, son olarak geçtiğimiz sezon Baskonia’da başantrenörlük görevini üstlenmişti.