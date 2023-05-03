Anadolu Efes'in yıldızı kalp krizi geçirdi

Anadolu Efes'in 33 yaşındaki yıldız basketbolcusu Chris Singleton kalp krizi geçirdi. Tecrübeli oyuncu hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Efes'in yıldızı kalp krizi geçirdi

Editör: Hamza Özalkuş

Anadolu Efes, gelen kötü haberle sarsıldı.

Takımın yıldız oyuncusu Chris Singleton, kalp krizi geçirdi.

NTV Spor'da yer alan habere göre, 33 yaşındaki tecrübeli oyuncui hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ
Hastaneye kaldırılan Singleton'un yoğun bakıma alındığı ancak durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PERFORMANSI
Turkish Airlines Euroleague'de geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması ile 36 karşılaşmada 17:41 dakika ortalama süre alan Singleton, maç başına 3.9 sayı, 2.8 ribaunt ve 0.4 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise geçtiğimiz sezon 21 maça çıkan oyuncu, maç başına 27:21 dakika süre alarak 7.8 sayı, 4.1 ribaunt ve 1.2 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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