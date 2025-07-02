Anadolu Efes'te ayrılık: 30 yaşındaki forvete veda

Kaynak: AA
Anadolu Efes'te ayrılık: 30 yaşındaki forvete veda

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Derek Willis ile yollar ayrıldı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, ABD'li oyuncu Derek Willis'in takımdan ayrıldığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten 30 yaşındaki uzun forvetin ayrılığına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sadece bir oyuncuya değil, paylaştığımız her andan büyük keyif aldığımız güzel bir aileye veda ediyoruz. Aramıza katıldıkları ilk günden bu yana, büyük bir tutkuyla bağlandıkları formamıza yeni bir üye daha kazandıran bu aile, her zaman mavi kalacak. Birlikte geçirdiğimiz bu harika iki sezon için Derek, Keely ve Wolf'a teşekkür ederiz. Burası her zaman sizin eviniz olacak."

Son Haberler
Microsoft binlerce çalışanını kapı dışarı edecek! Resmen duyurdular...
Microsoft binlerce çalışanını kapı dışarı edecek! Resmen duyurdular...
Lyon'u örnek verdi: Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yapabilir misiniz?
Lyon'u örnek verdi: Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yapabilir misiniz?
Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası!
Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası!
Ülkenin dört bir yanında orman yangınları sürüyor
Ülkenin dört bir yanında orman yangınları sürüyor
Elektrik, doğal gaz ve su faturaları için 'kısmi ödeme' önerisi
Elektrik, doğal gaz ve su faturaları için 'kısmi ödeme' önerisi