Anadolu Efes'te Beaubois şoku

Düzenleme: Kaynak: AA
Anadolu Efes'te Beaubois şoku

Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada Rodrigue Beaubois'nin en az 6 hafta forma giyemeyeceği duyuruldu.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında dün oynanan Kızılyıldız maçında sakatlanan Anadolu Efesli Rodrigue Beaubois'nın en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

6 HAFTA SAHALARDA YOK

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sol ayağından sakatlanan oyuncumuz Rodrigue Beaubois'nın MR görüntülemeleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde oyuncumuza kalf bölgesinde kısmi yırtık teşhisi konulmuştur. Beaubois'nın rehabilitasyon süreci başlamış olup en az 6 hafta takımdan uzak kalacaktır." denildi.

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