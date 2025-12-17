Anadolu Efes, EuroLeague’in 16. haftasında bu akşam Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas’a konuk olacak.

Zalgirio Arena’da oynanacak mücadele, TSİ 21.00’de başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Ligde geride kalan 15 haftada 5 galibiyet, 10 mağlubiyet alan lacivert-beyazlılar, 18. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes, bu karşılaşmayla birlikte İspanyol başantrenör Pablo Laso yönetiminde ilk EuroLeague maçına çıkacak.

Avrupa'da son üç maçtan da mağlubiyetle ayrılan Efes yeni koçuyla beyaz bir sayfa açmayı hedefliyor.

Ev sahibi Zalgiris Kaunas ise 15 maç sonunda 9 galibiyet ve 6 yenilgiyle 6. sırada yer alıyor.

AVRUPA’DA 891. MAÇ

Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 891. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 890 karşılaşmada 499 galibiyet ve 391 mağlubiyet yaşadı. Efes, Kaunas deplasmanında kazanması halinde Avrupa kupalarındaki 500. galibiyetine ulaşacak.

Öte yandan Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği EuroLeague’de 643. maçına çıkacak. İstanbul temsilcisi, organizasyonda oynadığı 642 karşılaşmanın 342’sini kazanırken, 300’ünde mağlubiyet aldı.

5 OYUNCU FORMA GİYEMEYECEK

Anadolu Efes, Zalgiris maçı öncesinde 5 oyuncunun forma giyemeyeceğini açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre karşılaşmada görev alamayacak isimler şöyle:

Ercan Osmani: Üst solunum yolu enfeksiyonu ve gastroenterit

Shane Larkin: Kasık

Burak Can Yıldızlı: El bileği

PJ Dozier: Uyluk

Georgios Papagiannis: Diz

Sakatlıkları devam etmesine rağmen maç kadrosunda yer alan oyuncular ise şu şekilde açıklandı:

Şehmus Hazer: Ayak bileği

Nick Weiler-Babb: Ayak

Vincent Poirier: Diz

Isaia Cordinier: Diz

Erkan Yılmaz: Aşil tendonu