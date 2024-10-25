Anadolu Efes’te Larkin şoku

Anadolu Efes, Olimpia Milano maçında sakatlık yaşan Shane Larkin'in, 3-4 hafta parkelerden uzak kalacağını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Dün oynanan karşılaşmada sağ ayak bileğinde burkulma yaşayan Kaptan Shane Larkin'in tetkikleri gerçekleştirilmiş ve tedavisine süratle başlanmıştır. Takım Doktorumuz Uğur Diliçıkık, başarılı oyuncumuzun yumuşak doku zedelenmesi ve kemik ödemi sebebiyle 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir." ifadeleri kullanıldı.