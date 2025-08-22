Anadolu Efes'te Poirier şoku!

Anadolu Efes, Fransız oyuncusu Vincent Poirier’den gelen kötü haberi duyurdu.
Milli takım kampında dizinden sakatlanan 31 yaşındaki basketbolcu, 26 Ağustos Salı günü Fransa’da ameliyat olacak.
Kulübün resmi açıklamasında Poirier’in “en az 4 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği” ifade edildi.
Efes’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başarılı oyuncumuz Vincent Poirier, Fransa Milli Takımı’nda yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle salı günü Fransa’da ameliyat olacak.
En az 4 ay sahalardan uzak kalması beklenen oyuncumuzun cerrahi müdahale sonrasında sahalara dönüş süresiyle ilgili yeniden değerlendirme yapılacak.
Bir an önce iyileş Vince!"
