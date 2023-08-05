Anadolu Efes'te sakatlık şoku

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Anadolu Efes'in yeni transferi Doğuş Özdemiroğlu'ndan Mavi Beyazlı ekibe kötü haber geldi.

KAYNAK: AA
Anadolu Efes'te sakatlık şoku

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, milli oyuncusu Doğuş Özdemiroğlu'nun ön çapraz bağında yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sakatlık yaşayan Doğuş Özdemiroğlu'nun bugün İstanbul'da tetkiklerinin yapıldığı belirtilerek, "Milli oyuncumuzun ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Kısa süre içerisinde ameliyat edilecek oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) da milli oyuncunun sakatlığıyla ilgili geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TBF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"A Erkek Milli Takım oyuncularımızdan Doğuş Özdemiroğlu, İtalya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık yaşamıştır. TBF Sağlık Kurulu Üyesi ve A Erkek Milli Takım Doktorumuz Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından gerçekleştirilen kontroller sonrasında Doğuş Özdemiroğlu'nun, ön çapraz bağ rüptürü bulunduğu teşhis edilmiştir. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak milli oyuncumuz Doğuş Özdemiroğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ederiz."

(AA)

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