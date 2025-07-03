Anadolu Efes'te yaprak dökümü: Bir oyuncu daha ayrıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Anadolu Efes'te yaprak dökümü: Bir oyuncu daha ayrıldı

Anadolu Efes'te Derek Willis ve Elijah Bryant’tın ardından Jordan Nwora ile de yollar ayrıldı.

Türkiye Basketbol Süper Lig'inde bu sezon yarı finalde Beşiktaş Fibabanka'ya elenerek beklentilerin altında kalan Anadolu Efes'te, yeni sezonun kadro planlamasını sürüyor.

Geçtiğimiz yaz takıma katılan ve sözleşmesi biten Jordan Nwora ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Böylece Anadolu Efes'te Derek Willis ve Elijah Bryant’tan sonra bir yabancı oyuncu daha takıma veda etti.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Formamız altında verdiği mücadele için Jordan Nwora'ya teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz. Thank you Jordan!"

Son Haberler
Alanyaspor, Maestro ile sözleşme imzaladı
Maestro imzayı attı
Muhteşem üçlüye okkalı zam geldi. Hükümet gece yarısını bekleyemedi. Fiyatları gören şoke olacak
Muhteşem üçlüye okkalı zam geldi. Hükümet gece yarısını bekleyemedi. Fiyatları gören şoke olacak
Efsane kulüpte yaşananlar şoke ediyor: İmza atmadan bıraktı
Efsane kulüpte yaşananlar şoke ediyor: İmza atmadan bıraktı
Memur-Sen’den 'yetersizlik' tepkisi! Refah payı ve ek zam talebi...
Memur-Sen’den 'yetersizlik' tepkisi! Refah payı ve ek zam talebi...
İşte Hakan Çalhanoğlu'nun bonservis bedeli
İşte Hakan Çalhanoğlu'nun bonservis bedeli