Anadolu Efes'te yaprak dökümü: Bir oyuncu daha ayrıldı

Türkiye Basketbol Süper Lig'inde bu sezon yarı finalde Beşiktaş Fibabanka'ya elenerek beklentilerin altında kalan Anadolu Efes'te, yeni sezonun kadro planlamasını sürüyor.

Geçtiğimiz yaz takıma katılan ve sözleşmesi biten Jordan Nwora ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Böylece Anadolu Efes'te Derek Willis ve Elijah Bryant’tan sonra bir yabancı oyuncu daha takıma veda etti.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Formamız altında verdiği mücadele için Jordan Nwora'ya teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz. Thank you Jordan!"