Anadolu Efes'ten 19. galibiyet

Kaynak: AA
Anadolu Efes'ten 19. galibiyet

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta kapanış maçında konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 85-82 yendi.

Anadolu Efes, ligde 25. haftanın kapanış maçında Bahçeşehir Koleji'ni, özellikle üçüncü çeyrekteki etkili oyunuyla 85-82 mağlup ederek 19 galibiyete ulaştı. Bahçeşehir Koleji ise 15 galibiyette kaldı.

ANADOLU EFES 85 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 82

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Özge Şentürk Bayraktar

Bahçeşehir Koleji: Şehmus Hazer 7, Ponitka 8, Odiase 10, Cavanaugh 15, Bouteille 8, Smith 9, Massinburg 13, Simonovic, Furkan Korkmaz 12, Göktuğ Baş

Anadolu Efes: Larkin 14, Bryant 9, Poirier 8, Erkan Yılmaz 7, Willis 5, Nwora, Thompson 24, Doğuş Özdemiroğlu 3, Ercan Osmani 7, Oturu 8

1. Periyot: 21-15

Devre: 44-38

3. Periyot: 61-63

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