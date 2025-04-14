Anadolu Efes'ten 19. galibiyet

Anadolu Efes, ligde 25. haftanın kapanış maçında Bahçeşehir Koleji'ni, özellikle üçüncü çeyrekteki etkili oyunuyla 85-82 mağlup ederek 19 galibiyete ulaştı. Bahçeşehir Koleji ise 15 galibiyette kaldı.
ANADOLU EFES 85 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 82
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Özge Şentürk Bayraktar
Bahçeşehir Koleji: Şehmus Hazer 7, Ponitka 8, Odiase 10, Cavanaugh 15, Bouteille 8, Smith 9, Massinburg 13, Simonovic, Furkan Korkmaz 12, Göktuğ Baş
Anadolu Efes: Larkin 14, Bryant 9, Poirier 8, Erkan Yılmaz 7, Willis 5, Nwora, Thompson 24, Doğuş Özdemiroğlu 3, Ercan Osmani 7, Oturu 8
1. Periyot: 21-15
Devre: 44-38
3. Periyot: 61-63