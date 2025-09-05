Anadolu Efes'ten 50. yıl hamlesi

Kaynak: Haber Merkezi
Anadolu Efes'ten 50. yıl hamlesi

Anadolu Efes Spor Kulübü, kuruluşunun 50. yıl dönümüne özel logosunu tanıttı.

Anadolu Efes, kuruluşunun 50. yılına özel logo hazırladı.

Logo "başarı", "tutku" ve "sürdürülebilirlik" gibi kulüp değerlerini modern bir tasarımla yansıtacak şekilde tasarlandı.

Lacivert beyazlı kulüpten yapılan açıklamada yer verilen Anadolu Efes Genel Müdürü Gökçe Dayı, "Zaferlerle, unutulmaz anlarla ve büyük bir aile olmanın gururuyla geçen yarım asırlık bir yolculuğu kutluyoruz" dedi.

Bu sezon yeni logoyla maçlara çıkacaklarını dile getiren Dayı, "Bu sezon geçmişten bugüne taşıdığımız değerlerimizi ve kazandığımız zaferleri simgeleyen 50. yılımıza özel hazırladığımız logomuzla parkede olacağız. Birlikte yazdığımız bu hikâyeyi, yine birlikte büyütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

