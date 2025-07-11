Anadolu Efes'ten anlaşmalı ayrılık

Anadolu Efes, Darius Thompson ile yollarını ayırdığını açıkladı.

ANADOLU EFES'TEN AÇIKLAMA

Oyuncumuz Darius Thompson ile olan sözleşmemizi karşılıklı olarak feshetmiş bulunuyoruz. Kendisine formamız altında vermiş olduğu mücadele için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Thank you Darius!