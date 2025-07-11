Anadolu Efes'ten anlaşmalı ayrılık

Anadolu Efes, Darius Thompson ile yollarını ayırdığını açıkladı.
ANADOLU EFES'TEN AÇIKLAMA
Oyuncumuz Darius Thompson ile olan sözleşmemizi karşılıklı olarak feshetmiş bulunuyoruz. Kendisine formamız altında vermiş olduğu mücadele için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Thank you Darius!
Oyuncumuz Darius Thompson ile olan sözleşmemizi karşılıklı olarak feshetmiş bulunuyoruz.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) July 11, 2025
Kendisine formamız altında vermiş olduğu mücadele için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Thank you Darius! pic.twitter.com/i942WUweVb