Anadolu Efes, son dört sezondur Virtus Bologna forması giyen 28 yaşındaki Fransız oyuncu Isaia Cordinier ile 2 senelik sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon, EuroLeague kariyerinin en parlak dönemini yaşayan ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cordinier 2024 Paris Olimpiyatları’nda gümüş madalya kazanan Fransa Milli Takımı’nın da kilit oyuncularından biri oldu.

GEÇEN SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Virtus Bologna formasıyla geçtiğimiz sezon 34 EuroLeague maçına çıkan Cordinier; maç başına 12.0 sayı, 3.9 ribaund, 3.9 asist ortalamaları yakaladı.