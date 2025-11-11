Anadolu Efes, EuroLeague'in 10. haftasında bugün İtalyan temsilcisi Virtus Bologna ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

ANADOLU EFES'TE ZORLU SÜREÇ

EuroLeague'te son oynadığı iki maçı kaybeden ve hafta sonu Süper Lig'de de Beşiktaş Gain''e mağlup olarak ilk yenilgisini alan Anadolu Efes'te kritik mücadele öncesi önemli eksikler bulunuyor.

SHANE LARKIN VE NICK WEILER-BABB KADRODA OLACAK

Karşılaşmaya saatler kala Anadolu Efes tarafından yapılan açıklamada, Shane Larkin ve Nick Weiler-Babb'ın ağrılarına rağmen maç kadrosunda olacakları bildirilirken PJ Dozier, Rodrigue Beaubois, Vincent Poirier ve Georgios Papagiannis'in ise sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecekleri duyuruldu.

VIRTUS BOLOGNA KARŞISINDA 4 EKSİK VAR

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kaptanımız Shane Larkin (kasık) ve Nick Weiler-Babb (ayak tabanı), ağrılarına rağmen bugünkü maçın kadrosunda yer alacaklar.

Tedavileri süren PJ Dozier, Rodrigue Beaubois, Vincent Poirier ve Georgios Papagiannis ise sahaya çıkamayacaklar."