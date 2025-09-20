Anadolu Efes'ten olay transfer!

Kaynak: AA
Anadolu Efes'ten olay transfer!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes'te transfer çalışmaları hız kazandı. İstanbul ekibi, son olarak Jordan Loyd ile sözleşme imzalayacağını açıkladı.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jordan Loyd'u transfer ettiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Jordan Loyd'un takımımıza transferi için Monaco ile anlaşma sağlanmıştır. Oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından kendisiyle sözleşme imzalanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

32 yaşındaki basketbolcu, Polonya Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

