Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında Anadolu Efes, Aliağa Petkimspor’u konuk etti. Aliağa maç boyunca üstün bir oyun karşılaşmada bitime 4 dakika kala farkı 21'e çıkardı. Bundan sonra canlanan ev sahibi arka arkaya çaldığı toplar ve bulduğu basket faullerle farkı 3'e kadar düşürdü. Son pozisyonda hücum ribauntunu alan Aliağa Yunus Emre Sonsırma'nın iki failden birini değerlendirmesiyle sahadan 96-92 galip ayrıldı.

Aliağa'da Stanley Whittaker, Stanley Franke ve Daniel Utomi 15’er sayıyla en skorer isimler oldu. David Efianayi de 14 sayıyla galibiyete önemli katkıda bulundu. Anadolu Efes’te Rolands Smits 24 sayıyla en skorer isim olurken Jordan Loyd da 22 sayı attı. Isaia Cordinier de 14 sayıyla çift haneye ulaşan bir diğer isim oldu.

27 YIL SONRA İLK

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, 1988-89’dan bu yana ligde ilk kez üst üste dört mağlubiyet aldı. Ligde Anadolu Efes'in 6 galibiyeti bulunuyor. İzmir ekibi ise 4. kez sahadan kazanarak ayrıldı. Anadolu Efes, ligdeki sıradaki maçında Fenerbahçe deplasmanında olacak. Aliağa ise Trabzonspor’u konuk edecek.