Anadolu Kadın Hareketi'nden sandık çağrısı

ANKA'nın haberine göre; Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç, ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili açıklama yaptı.

İktidarın Yeniden Refah Partisi ve Hüda-Par gibi “kadın düşmanı” siyasi yapılarla birlikte olduğunu vurgulayan Saraç, “Bir yanda '6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u yok etmek isteyen Yeniden Refah Partisi, diğer yanda domuz bağı cinayetleri ile tanınan, kadını yok sayan Hizbullah’ın siyasi ayağı Hüda Par…Onların Meclis'e girmesi, kimseye bu topraklardaki bin yıllık kadın mücadelesini yok etme hakkı vermiyor. Buna izin vermeyeceğiz. Eğer ikinci turda bu zihniyet kazanırsa, cumhuriyetin ikinci yüzyılında kadınlarımız için yaşam koşulları, 100 yıl geriye gitmiş olacak” dedi.

Saraç, ikinci tur çağrısında muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemelerinin nedenini, “Biz cumhuriyetin değerlerini savunan bir kurumuz, kadın özgürlüğü mücadelesi veriyoruz. İktidara oy vermiş, ya da bu iki siyasi hareketin kadınlar için ne kadar kötü bir gelecek hayal ettiğinin farkında olmayan vatandaşlarımız için de bu çağrıyı yapıyoruz” sözleriyle açıkladı.

Hüda Par’ın seçim beyannamesinden örnekler vererek kadın düşmanı politikalarının altını çizen Saraç, “Hüda Par ve Yeniden Refah Partisi zihniyeti kazanırsa 6284 değiştirilecek, nafaka hakkı kaldırılacak, yalnız yaşayan kadınların sahiplendirilmesi gibi ne idüğü belirsiz söylemler Meclisimizin gündemine girecek” diye konuştu.

HÜDA-PAR'ın seçim beyannamesinde çocuk yaşta evlilik ve çocuk istismarının önünü açan ifadelerin olduğunu dile getiren Saraç, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun açıklamalarından örneklerle çocuk istismarının meşrulaştırılmaya çalışıldığına dikkat çekti.

Saraç özetle şunları kaydetti:

“Hüda Par’ın seçim beyannamesinde, ‘Evlenme çağına gelen her erkek ve kadın, evlenme ve aile kurma hakkına sahiptir’ deniliyor. Ancak, burada geçen 'evlenme çağı'nın hangi çağ olduğunu HÜDA-PAR Genel Başkanı’nın açıklamalarından biliyoruz. Katıldığı bir online programda, program sunucusunun 'Bazı cemaatlerin çocuk yaşta evliliklere izin vermesi konusunda neler düşünüyorsunuz?' sorusuna HÜDA-PAR Genel Başkanı şu yanıtı veriyor: 'Kaç yaşında çocuk, neye göre çocuk, kime göre çocuk? Şimdi bazıları 20 yaşındadır ama hâlâ çocuktur, bazısı 15 yaşındadır ama olgundur. Ben hukuk fakültesinde okuduğum dönemde kız çocuklarının 15, erkek çocuklarının 16 yaşında kanunen evlenmelerine imkan vardı.' Bunları diyerek, yasal bir düzenlemenin de olabileceğine işaret ediyor. Aynı zamanda; 'Ben hukuk fakültesindeyken de kendisine tecavüz eden kişi ile evlendirilmesi halinde erkeğe ceza verilmezdi veya evlilik birliğinin reisi erkekti, kadın çalışmak için kocanın iznini almak zorundaydı…' diyor. Bu örnekler gösteriyor ki; kadınların mücadelesi ile kazanılmış hakların yürürlükte olmasının tek garantisi yine kadınların mücadelesinin bu karanlık ittifaklara karşı devam etmesi.

“YASAL KAZANIMLARIMIZ TEHDİT ALTINDA”

Biz ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yanayız. Biz kadınlar geleceğimizi tayin edeceğimiz bir ikinci tura gidiyoruz. Bizimle aynı düşünceye sahip olmayan kadınların da haklarını korumak için mücadele ediyoruz.”