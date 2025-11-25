YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Anadolu Kadınları Derneği adına Dernek Başkanı Nurcan Özçkakır bir basın açıklaması yaptı.

Dernek binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında Özçakır kadına yönelik şiddetin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Özçakır yaptığı açıklamada, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde, Anadolu Kadınları Derneği olarak bir kez daha hatırlatıyoruz: Kadına yönelik şiddet asla kabul edilemez. Bugün mor rengimizle; eşitliği, dayanışmayı ve kadınların güvenli yaşam hakkını savunuyoruz. Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir ve asla kabul edilemez. Her kadının güvenli, saygın ve özgür bir yaşam sürmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün, sesini duyuramayan her kadın için ses oluyor; şiddetin karşısında dayanışmayı, umudu ve adaleti büyütüyoruz. Şiddete karşı birlikte daha güçlüyüz. Yalnızca 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde değil, her zaman her koşulda Anadolu Kadınları Derneği olarak kadınlarımızın yanındayız, Kadına şiddete hayır, sevgi ve hoşgörüye evet diyoruz.” dedi.

Basın açıklaması sırasında dernek üyeleri ellerinde ‘Her kadın yaşam hakkına sahiptir’, ‘Şiddet asla çözüm değildir’, ‘Kadınların güvende olduğu bir dünya mümkündür’, ‘Şiddete karşı birlikte daha güçlüyüz’, ‘Bir Kadının çığlığı hepimizin sorumluluğu’ yazan pankartlar taşıdılar.