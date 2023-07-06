Anadolu kulüpleri 4 büyüklere savaş açtı

12 Haziran'da gerçekleşen Kulüpler Birliği toplantısında Anadolu ekipleri yayın gelirlerinin şampiyonluğa göre değil eşit bir şekilde dağıtılmasını talep etti.

Anadolu kulüpleri 4 büyüklere savaş açtı

Kurun yükselmesi ile birlikte artan maliyetlerle başa çıkmakta zorlanan Spor Toto Süper Lig kulüplerinden 12 Haziran’da gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısında flaş bir öneri geldi.

YAYIN GELİRLERİ EŞİT DAĞITILSIN
Sabah’ta yer alan habere göre, 4 büyükler dışındaki tüm kulüpler masaya devrim niteliğinde bir değişiklik talebiyle gelerek bundan sonra en büyük maddi kazanç konumunda yer alan yayın gelirlerinin eşit dağıtılmasını talep etti.

BAŞAKŞEHİR DESTEK VERDİ
2020-2021 sezonunda şampiyonluk yaşayan Başakşehir’in ise bu teklife destek verdiği öne sürülürken bu teklifin bir sonraki toplantıda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticileriyle de görüşüleceği ifade edildi.

2022-23 SEZONU SÜPER LİG YAYIN GELİRİ DAĞILIMI:

- Galatasaray: 193 milyon TL
- Fenerbahçe: 172 milyon TL
- Beşiktaş: 157 milyon TL
- Adana Demir: 100 milyon TL
- Trabzonspor: 97 milyon TL
- Başakşehir: 90 milyon TL
- Konyaspor: 75 milyon TL
- Karagümrük: 74 milyon TL
- Kayserispor: 70 milyon TL
- Kasımpaşa: 66 milyon TL
- Ankaragücü: 65 milyon TL
- Antalyaspor: 65 milyon TL
- Sivasspor: 65 milyon TL
- Alanyaspor: 65 milyon TL
- Giresunspor: 65 milyon TL
- İstanbulspor: 63 milyon TL
- Ümraniyespor: 56 milyon TL
- Gaziantep FK: 55 milyon TL
- Hatayspor: 53 milyon TL

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