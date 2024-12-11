Anadolu Otoyolu Düzce mevkiinde park halindeki tırın dorsesinde ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Anadolu Otoyolu Düzce mevkiinde park halindeki tırın dorsesinde ölü bulundu

Anadolu Otoyolu Düzce mevkiinde bulunan dinlenme tesisinde park halinde ki tırın içerisinde 1 kişi ölü bulundu.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce mevkiindeki bir dinlenme tesisinde park halinde bulunan bir tırın içinde 23 yaşındaki bir kişi ölü bulundu.

Olay, Anadolu Otoyolu Düzce geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. İstanbul'dan Ankara yönüne seyir halinde olan 34 DC 5813 plakalı Mercedes marka tır, geçtiğimiz günlerde bir dinlenme tesisine giriş yaptı. Ancak, tırın uzun süre hareket etmemesi üzerine durum şüpheli bulunarak jandarma ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları inceleme sırasında tır dorsesinde 23 yaşındaki Lider Singin’in cansız bedenini buldu. Olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından, gencin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayın meydana geliş sebebini ve Lider Singin’in ölüm nedenini belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Otopsi sonuçlarının, olayın aydınlatılmasında kritik bir rol oynayacağı belirtiliyor.

Olay, bölgede üzüntü ve merak uyandırırken, soruşturmanın sonuçları bekleniyor.

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