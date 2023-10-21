Anadolu Otoyolu’nda iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu’nun Bolu-Düzce il sınırında 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri gelene kadar kazayı gören diğer sürücüler, yaralıları araçlarına aldı.

KAYNAK: İHA
Anadolu Otoyolu’nda iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Anadolu Otoyolu’nun İstanbul istikametinde Bolu-Düzce il sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Halil E. idaresindeki 34 CZR 315 plakalı hafif ticari araç ile Kaynaşlı mevkinde Muhammet C. yönetimindeki 41 TS 440 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Otoyoldaki feci kazayı gören diğer sürücüler emniyet şeridine araçlarını çekerek yaralılara yardım etti. Yardımsever sürücüler, bölgeye sağlık ekipleri gelene kadar yaralıları araçlarına aldı.

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SÜRÜCÜLER KAZAZEDELERİ KURTARDI

Olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler Halil E. ve Muhammet C. ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Hanife E., Mustafa E. ve Hanım C. ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

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Aracına yaralı vatandaşları alan Ulaş Çarboğa, “Öndeki araçta 3 kişi vardı. Onları çıkardık. Aracımıza aldık. Diğer araca baktık onda da sürücü araca sıkışmıştı. Onu çıkarmak için yardım ettik” dedi.
Bölgede kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla bölgede trafik tekrar normale döndü.

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