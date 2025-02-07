Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi: Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza! Otomobil TIR'ın altına girdi: Ölü ve yaralılar var

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak tırın dorse kısmının altına giren otomobil adeta kağıt gibi ezildi.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde sabah saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak tırın dorse kısmının altına giren otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Hastaneye götürüldüğü esnada ambulansta hayatını kaybeden Mustafa Tuncay'ın eşi ve 3 yaşındaki çocuğu ile birlikte otomobil sürücüsü kazada yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.10 sıralarında Anadolu Otoyolu Sapanca ilçesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan İ.K. (53) kontrolündeki 34 EVA 561 plakalı Skoda marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, yolun sağ şeridinde ilerlemekte olan M.A. (53) idaresindeki 80 AHC 03 plakalı çekiciye bağlı olan 80 ADD 724 plakalı dorsenin altına girdi. Adeta kağıt gibi ezilen otomobil içerisinde bulunan sürücü İ.K. ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan Mustafa Tuncay (29) ile eşi İ.K.T. (26) ve 3 yaşındaki çocukları M.L.T. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan ekiplerce yaralılar bulundukları yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olan Mustafa Tuncay, ambulans ile hastaneye kaldırıldığı esnada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi İ.K.T.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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