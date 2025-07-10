Anadolu Otoyolu'nda otobüs yangını!

Kaynak: DHA
Anadolu Otoyolu'nda otobüs yangını!

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Giresun'dan İstanbul'a giden D.A.H'nin kullandığı 20 AOR 002 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmı, Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde alev aldı.

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Durumu fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek 38 yolcuyu tahliye etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, Düzce ve Kaynaşlı'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışması nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

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