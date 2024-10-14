Anadolu Otoyolunda otomobil TIR’a çarptı! 4 yaralı

Kaza, saat 23.00 civarında Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişindeki viyadükler üzerinde gerçekleşti.

Ankara istikametinde ilerleyen İbrahim Devşirniş yönetimindeki 06 BT 5389 plakalı otomobil, önünde giden Halil Kurşun'un kullandığı 35 PHP 78 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü İbrahim Devşirniş ile araçtaki Gülsen Devşirniş, Taha Uras Devşirniş ve Fatma Erdan yaralandı. Otomobilde sıkışan Gülsen Devşirniş, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldıktan sonra diğer yaralılarla birlikte Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavi süreci devam ederken, kazayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.