Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Tünelde iki yolcu otobüsü ve TIR birbirine girdi: 10 yaralı

Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi Korutepe Tüneli'nde meydana geldi.
Tünel içinde İstanbul yönüne giden 2 yolcu otobüsü ile 1 TIR birbirine girdi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi, olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı.
TEK ŞERİTTEN ULAŞIM
Kaza nedeniyle tünelin İstanbul yönünde ulaşımı tek şeritten sağlanıyor.
Ekipler, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.
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