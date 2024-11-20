Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Tünelde iki yolcu otobüsü ve TIR birbirine girdi: 10 yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: Tünelde iki yolcu otobüsü ve TIR birbirine girdi: 10 yaralı

Kocaaeli'de TEM Otoyolu'nda Korutepe Tüneli içinde 1 TIR ile 2 yolcu otobüsünün karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi Korutepe Tüneli'nde meydana geldi.

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Tünel içinde İstanbul yönüne giden 2 yolcu otobüsü ile 1 TIR birbirine girdi.

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Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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İlk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi, olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

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TEK ŞERİTTEN ULAŞIM

Kaza nedeniyle tünelin İstanbul yönünde ulaşımı tek şeritten sağlanıyor.

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Ekipler, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

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