Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yaralılar var



Kaza, saat 21.30 sıralarında Anadolu Otoyolu Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine gitmekte olan B.A.Y. idaresindeki 34 GOE 800 plakalı Skoda marka otomobil ile aynı istikamete giden N.S. idaresindeki 50 AEH 030 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, E.Y. idaresindeki BG 2369E yabancı plakalı Volkswagen marka otomobil ve Y.K. idaresindeki 34 NHH 431 plakalı Skoda marka otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Y.K. ile araçlarda yolcu olarak bulunan N.B., H.Y. ve G.Ç. yaralandı.

Yaralılar Düzce ve Sakarya’dan gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yolun Ankara istikametinde uzun bir araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.