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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza. Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 10:59
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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza. Yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza. Yaralılar var
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Otoyolun İstanbul istikameti Çaydurt mevkisinde 2 tır, yolcu otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Trafik ekipleri, ulaşımı Yeniçağ gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

Ekipler kazaya karışan bazı araçları yoldan kaldırdı.

Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikametinde, ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.

Ekipler, yolun tamamen ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, aynı mevkide 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ise yaralanan olmadı. (AA)

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