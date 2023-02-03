Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza. Yaralılar var

Otoyolun İstanbul istikameti Çaydurt mevkisinde 2 tır, yolcu otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Trafik ekipleri, ulaşımı Yeniçağ gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriyor.
Ekipler kazaya karışan bazı araçları yoldan kaldırdı.
Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikametinde, ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.
Ekipler, yolun tamamen ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan, aynı mevkide 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ise yaralanan olmadı. (AA)
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