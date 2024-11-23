Anadolu Otoyolu Ankara ve İstanbul yönünde kapandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Anadolu Otoyolu Ankara ve İstanbul yönünde kapandı

Anadolu Otoyolu Bolu mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen kaza nedeniyle otoyolun Ankara ve İstanbul yönlerinin çift taraflı olarak ulaşıma kapandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu uyarı açıklaması yaptı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi ile D-100 kara yolunun Düzce geçişinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kar yağışının artması, bazı araçların yolda kalması ve kazalar nedeniyle otoyolun Cankurtaran ile Gerede arasında İstanbul ve Ankara yönünde ulaşım durdu.

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Jandarma ve kara yolları ekipleri, bölgede yolun açık kalması için çalışma yürütüyor. Bolu kent merkezinde ise sabah saatlerinde başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

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Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği kent merkezinde, yağış etkisini sürdürüyor.

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Ülkemizin genelinde yaşanan kar yağışları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü'müz tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Bolu Dağı çıkışı Ankara istikametinde kaza sonrası yaşanan yoğunluğa da KGM ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir. Yollarımızda vatandaşlarımızın ulaşım zorluğu yaşamaması için ekiplerimiz tarafından 7/24 esasına göre çalışmalarımız yürütülmektedir. Ekiplerimiz, olumsuz durumlarla karşılaşılması durumunda vatandaşlarımıza anında yardım etmek için teyakkuz halindedir." ifadelerine yer verdi.

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‘’GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIN’’

Bakan Uraloğlu, vatandaşları uyardığı açıklamasında "Vatandaşlarımızdan, zorlu kış şartlarında yola çıkmadan önce gerekli tedbirleri almalarını, kış lastiği kullanmalarını, yanlarında acil durum karşısında gerekli ekipmanları bulundurmalarını, güzergahlar hakkında gerek karayollarının internet sitesinden gerekse de ALO 159 numaralı irtibat hattından bilgi almalarını önemle rica eder, güvenli yolculuklar dileriz." dedi.

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